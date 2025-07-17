Беспилотники попытались атаковать Ленинградскую область

Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников в Ленинградской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Ленинградскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе», — написал губернатор. Других подробностей о случившемся он не привел.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов в целях безопасности.

Минувшей ночью украинские дроны сбили на подлете к Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону столицы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.