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06:10, 17 июля 2025Россия

Беспилотники попытались атаковать Ленинградскую область

Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников в Ленинградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Ленинградскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе», — написал губернатор. Других подробностей о случившемся он не привел.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов в целях безопасности.

Минувшей ночью украинские дроны сбили на подлете к Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону столицы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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