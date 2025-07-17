Аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация: В аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введены временные ограничения на полеты в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

В ночь на четверг, 16 июля, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Калуги.

Ранее Кореняко сообщил, что Пулково начнет отправлять рейсы по временной схеме из-за опасности дронов. Уточнялось, что аэропорт будет принимать и отправлять рейсы в особом режиме с 8:45 до 9:45 по московскому времени.