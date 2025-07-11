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09:11, 11 июля 2025Путешествия

Аэропорт Петербурга начнет работать по особой схеме из-за опасности дронов

Росавиация: Аэропорт Пулково начнет отправлять рейсы по временной схеме
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Аэропорт Санкт-Петербурга начнет работать по временной схеме из-за опасности дронов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что Пулково будет принимать и отправлять рейсы в особом режиме с 8:45 до 9:45 по московскому времени. «Договоренность об этом достигнута с соответствующими органами», — добавил Кореняко.

Согласно табло авиагавани, сейчас вылеты задерживаются в среднем на два часа. При этом, по данным Flight Radar 24, несколько самолетов готовятся к посадке.

Утром 11 июля в аэропорту Петербурга ввели ограничения на полеты. Сообщалось, что в городе приостановили прием и выпуск самолетов.

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