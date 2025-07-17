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00:47, 17 июля 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Он объяснил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы. Иностранный Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Чунцин, Китай. Когда лайнер находился в 65 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж доложил, что уклонился в запретную зону. Пилоты допустили это, чтобы обойти опасные метеорологические явления.

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