В российском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Он объяснил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы. Иностранный Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Чунцин, Китай. Когда лайнер находился в 65 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж доложил, что уклонился в запретную зону. Пилоты допустили это, чтобы обойти опасные метеорологические явления.