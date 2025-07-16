Иностранный самолет залетел в запретную зону в районе Москвы

Самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
15 июля иностранный Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Чунцин, Китай. Когда лайнер находился в 65 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж доложил, что уклонился в запретную зону.
Уточняется, что пилоты допустили это, чтобы обойти опасные метеорологические явления. Не уточняется, привели ли действия экипажа к каким-либо последствиям.
Ранее самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в Улан-Удэ. На борту были только члены экипажа, причина произошедшего неясна.