Иностранный самолет залетел в запретную зону в районе Москвы

Aviaincident: Самолет Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы

Самолет китайской авиакомпании Tianjin Airlines залетел в запретную зону в районе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

15 июля иностранный Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Чунцин, Китай. Когда лайнер находился в 65 километрах северо-восточнее Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж доложил, что уклонился в запретную зону.

Уточняется, что пилоты допустили это, чтобы обойти опасные метеорологические явления. Не уточняется, привели ли действия экипажа к каким-либо последствиям.

Ранее самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в Улан-Удэ. На борту были только члены экипажа, причина произошедшего неясна.