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13:01, 16 июля 2025Путешествия

Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в российском городе

Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Самолет Ту-154 неназванной авиакомпании совершил аварийную посадку в Улан-Удэ, Республика Бурятия. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Байкал российского города в 16:16 по местному времени (11:16 мск). Причина экстренной посадки неизвестна.

Уточняется, что воздушное судно выполняло рейс из Благовещенска в Новосибирск. На борту были только члены экипажа, никто не пострадал.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании заметили шар в небе над Москвой. Объект находился ниже высоты полета и не повлиял на выполнение рейса.

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