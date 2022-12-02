Умерла звезда французского кино Милен Демонжо

На 88-м году жизни скончалась звезда французского кино Милен Демонжо

На 88-м году жизни скончалась звезда французского кино Милен Демонжо, сообщает France Bleu Mayenne.

Причины смерти артистки не раскрываются. «С глубокими переживаниями и большой грустью сообщаем вам о смерти актрисы Милен Демонжо, которая случилась 1 декабря в возрасте 87 лет», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном близкими актрисы.

В фильмографии Демонжо насчитывалось более ста проектов. В 1961 году актриса сыграла роль миледи в «Трех мушкетерах» Бернара Бордери, а также снялась в трилогии «Фантомас». В 2005 году артистку номинировали на премию «Сезар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Набережная Орфевр, 36». Через два года звезду наградили орденом Искусств и литературы командорской степени.

Ранее стало известно, что на 57-м году жизни скончался актер сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хенке.