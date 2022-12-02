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11:16, 2 декабря 2022Культура

Умер актер сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хенке

На 57-м году жизни скончался актер сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хенке

Фото: Imeh Akpanudosen / Getty Images

На 57-м году жизни скончался американский актер, известный по роли тюремного надзирателя в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона», Брэд Уильям Хенке. Об этом сообщает TMZ.

Артист умер во вторник, 29 ноября, во сне. Точная причина его смерти не раскрывается.

«Брэд был невероятно добрым человеком с радостной энергией. Очень талантливый актер, ему нравилось быть частью этого сообщества, а мы любили его в ответ. Мысленно мы с его женой, с его семьей», — сказала менеджер актера Мэтт Дельпиано.

В фильмографии Хенке было более 90 проектов. Помимо роли Дези Пискателлу в сериале от Netflix, он снимался в телешоу «Остаться в живых», «Оправданный», фильмах «Тихоокеанский рубеж» и «Всемирный торговый центр».

Ранее сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка нашли на одной из улиц города тело актера Фрэнка Валлелонги, сыгравшего роль второго плана в картине 2018 года «Зеленая книга».

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Анастасия Астахова
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