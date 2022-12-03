Экс-замглавы МЧС России оценил вероятность взрывов на украинских АЭС

Экс-замглавы МЧС Фалеев высказался о последствиях ударов по энергообъектам Украины для АЭС

Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев оценил вероятность взрывов на украинских АЭС из-за массированных ракетных ударов по объектам энергетики страны. Его слова приводит РИА Новости.

Российские Вооруженные силы в рамках СВО не наносят удары по атомным электростанциям Украины. Атаки приходятся только на объекты нефтегазового сектора, энергетического и оборонного комплексов, а также военного управления.

Фалеев рассказал, что из-за перепадов внешнего энергоснабжения серьезные инциденты на на атомных электростанциях исключены — на всех АЭС есть резервные генераторы и системы безопасности. Они позволят обеспечить как рабочий режим станции, так и режим «консервации». Эти системы исключают возможность взрывов и выбросов радиации.

Эксперт отметил, что в случае появления нарушений в функционировании АЭС из-за сбоев электроснабжения, их легко устранить, проведя ремонт.

Ранее Фалеев предупредил о коллапсе энергосистемы Украины из-за перебоя с газом, назвав их большой опасностью.