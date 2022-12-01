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05:40, 1 декабря 2022Россия

Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине

Экс-замглавы МЧС Фалеев предупредил о коллапсе энергосистемы Украины из-за перебоя с газом

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев предупредил об угрозе функционирования энергетической системы Украины из-за перебоев в подаче газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Если принять во внимание возможные перебои или ухудшение поставок газа, то это очень большая опасность», — сказал специалист.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщил, что попросил у США дополнительный газ для Украины. «Продолжаем сотрудничество с USAID в новой роли — провел встречу с Эрин Макки, председателем компании USAID (…) в Европе и Азии. Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — заявил Чернышов.

До этого глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о переговорах с рядом стран об импорте электроэнергии на фоне проблем с ресурсом на Украине.

Марина Совина
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