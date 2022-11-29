Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 29 ноября 2022Бывший СССР

Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ

Глава «Нафтогаза» Чернышов сообщил, что попросил у США дополнительный газ для Украины
Алексей Чернышов

Алексей Чернышов. Фото: President Of Ukraine / Wikimedia

Председатель правления энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что обсудил поставку дополнительного газа на Украину в ходе встречи с главой европейского и евразийского бюро Агентства по международному развитию США (USAID) Эрин Макки. Об этом он написал в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

«Продолжаем сотрудничество с USAID в новой роли — провел встречу с Эрин Макки, председателем компании USAID (…) в Европе и Азии. Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — заявил Чернышов.

Он уточнил, что были обсуждены вопросы, касающиеся предоставления оборудования для добычи газа, а также метанола, газовых компрессоров и дизельных генераторов. Кроме того, глава «Нафтогаза» выделил приоритеты, в числе которых реформа корпоративного управления компании.

Ранее глава украинской энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о начале переговоров об импорте электроэнергии в республику с рядом соседствующих с Украиной стран. По его словам, потенциальными поставщиками электричества могут стать Румыния, Словакия или Венгрия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Иван Ургант прокомментировал свое отсутствие в новых «Елках»
В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания
Обстановка на Красной площади на открытии катка попала на видео
Найден альтернативный способ борьбы с ПТСР без применения лекарств
Бывший российский министр отправился на СВО из-под следствия
Лукашенко простился с Макеем
В России выявили 4 928 новых случаев коронавируса
Спрос на подержанные автомобили в России усилил падение
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.