Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ

Глава «Нафтогаза» Чернышов сообщил, что попросил у США дополнительный газ для Украины

Председатель правления энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что обсудил поставку дополнительного газа на Украину в ходе встречи с главой европейского и евразийского бюро Агентства по международному развитию США (USAID) Эрин Макки. Об этом он написал в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

«Продолжаем сотрудничество с USAID в новой роли — провел встречу с Эрин Макки, председателем компании USAID (…) в Европе и Азии. Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — заявил Чернышов.

Он уточнил, что были обсуждены вопросы, касающиеся предоставления оборудования для добычи газа, а также метанола, газовых компрессоров и дизельных генераторов. Кроме того, глава «Нафтогаза» выделил приоритеты, в числе которых реформа корпоративного управления компании.

Ранее глава украинской энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о начале переговоров об импорте электроэнергии в республику с рядом соседствующих с Украиной стран. По его словам, потенциальными поставщиками электричества могут стать Румыния, Словакия или Венгрия.

