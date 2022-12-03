Глава Подмосковья Воробьев поздравил стрелков из лука с медалями

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил стрелков из лука с медалями

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» завершился первый Кубок генерального прокурора России. В нем принимали участие более 500 спортсменов из 35 регионов. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: юниоры и юниорки (17-19 лет), юноши и девушки (13-16 лет). Лучники состязались в личном и командном зачетах.

Подмосковье представляли 39 спортсменов из городских округов Одинцовский, Раменский, Химки и Балашиха. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил соревнования, пообщался с нашей командой и вручил подарки.

«Поздравляю вас. Стрельба из лука, пусть не такой популярный вид спорта, как футбол или хоккей, но тоже важный. И мы гордимся успехами всех наших спортсменов. У нас действуют 4 школы в Подмосковье, там занимаются порядка 350 ребят под руководством 15 тренеров. Причем, не только парни, но и девушки. Вот и на этом Кубке, так получилось, что все наши медали завоевали именно представительницы прекрасного пола», — сказал Андрей Воробьев.

На счету спортсменов из Подмосковья — две бронзовые медали. В дисциплине «блочный лук» 3 место заняла команда юниорок: Кристина Кахновская (спортшкола «Химки»), Кристина Бошян и Юлия Кудинова (спортшкола «Одинцово»).

В этой же дисциплине в соревнованиях среди девушек «бронзу» выиграла Елизавета Игнатова из Химок. «Я живу в этом городе уже несколько лет, переехала из Москвы. Учусь на спортивного менеджера, занимаюсь стрельбой в спортивной школе "Химки" около двух лет. На соревнованиях немного мешает волнение, эмоции, что сказывается на результате. Поэтому нужно больше тренироваться, уделять внимание психологической подготовке. Надеюсь, из меня выйдет хороший спортсмен и может даже тренер», — сказала Елизавета Игнатова.

В Подмосковье стрельбой из лука занимаются около 1,5 тысячи человек, в том числе более 500 представительниц прекрасного пола. В состав сборной Московской области входят 59 спортсменов и 15 тренеров. Кандидатами в национальную команду являются 16 человек.

«Стрельба из лука в Московской области начиналась в Химках. В этом городе отличная база, я уже работаю там 25 лет, — сказал тренер спортивной школы «Химки» Булат Санданов. — А еще 3-4 года назад в Одинцове появилась очень хорошая школа. В Раменском также традиционно сильная подготовка. И сейчас в Чехове начинает работать секция».