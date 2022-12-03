Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 3 декабря 2022Россия

Экс-сенатор предрек деградацию ВСУ через два месяца

Экс-сенатор Клинцевич: к февралю 2022 года украинская армия полностью деградирует
Франц Клинцевич

Франц Клинцевич. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

К февралю 2022 года украинская армия полностью деградирует, а Россия сможет пойти в серьезное наступление. Такой исход предрек экс-сенатор и глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью «Радио 1».

По его мнению, первые признаки деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявляются уже сейчас. «Деградация ВСУ, их промышленности и энергосистемы к новому году будет на 80 процентов. Продлится это до февраля, — в феврале будут очень серьезные успехи и продвижение российских вооруженных сил», — заявил он.

Кроме того, экс-сенатор указал, что командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин использует верную тактику. Сейчас, пояснил он, Вооруженным силам (ВС) России нужно разработать логистику и подготовить резервы.

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала российской спецоперации порядка 100 тысяч человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность ВСУ составляла порядка 201-202 тысяч человек, указал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прибывшем на Украину польском спецназе
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Сибири
Экс-сенатор предрек деградацию ВСУ через два месяца
Названы имена первых вернувшихся после пожара 1812 года в Москву купцов
Полиция задержала подозреваемого в убийстве участника трио Migos
Фэшн-эксперт Лисовец дал советы по выбору наряда для новогоднего корпоратива
Американцы начали терять доверие к армии страны
В США заявили о желании граждан поддерживать хорошие отношения с Россией
Россиянам дали совет по выбору новогодней елки
Российские самоходчики накрыли позиции ВСУ на запорожском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.