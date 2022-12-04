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12:19, 4 декабря 2022Бывший СССР

В восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем — в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях.

ВС России нанесло удары по украинской инфраструктуре 10 октября. Президент Украины Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, это привело к массовым отключениям электроэнергии.

Как сообщила ранее украинская энергетическая компания ДТЭК, в Киеве, а также в Днепропетровской и Одесской областях продолжились экстренные отключения света. Сейчас сотрудники ДТЭК совместно со специалистами «Укрэнерго» и экстренных служб делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

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Алевтина Запольская
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