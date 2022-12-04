Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 4 декабря 2022Мир

Ведущий Saturday Night Live пошутил о травме головы у Байдена

Ведущий Saturday Night Live Майкл Че пошутил, что Байден страдает от энцефалопатии

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ведущий телепрограммы Saturday Night Live Weekend Update Майкл Че пошутил, что президент США Джо Байден каждый день ходит на работу с энцефалопатией (CTE) — нейродегенеративным заболеванием, как правило, возникающим вследствие травмы головы (болезнь также называют энцефалопатией боксеров). Об этом пишет Daily Mail.

«Как вы думаете, будет ли [Байден] заботиться о том, чтобы позволять железнодорожникам взять отпуск по болезни, если он каждый день появляется на работе с тотальной энцефалопатией?» — заявил Че. Так он прокомментировал решение Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников.

Были опасения, что железнодорожная забастовка могла заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы. Подписанный закон, как отмечает Daily Mail, грозит тем, что работники этой отрасли лишатся выплат на больничном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
В Совфеде предупредили Евросоюз о планах Киева по срыву транзита аммиака
В СПЧ назвали темы предстоящей встречи с Путиным
Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в машине возле храма в Москве
На парковке в Москве нашли тело застреленной женщины
Российская воспитательница ударила мальчика головой об стол и попала на видео
Парламентарии Ирана прибыли в Москву
Ведущий Saturday Night Live пошутил о травме головы у Байдена
Стало известно о состоянии госпитализированной Светланы Светличной
Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря выросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.