Ведущий Saturday Night Live пошутил о травме головы у Байдена

Ведущий Saturday Night Live Майкл Че пошутил, что Байден страдает от энцефалопатии

Ведущий телепрограммы Saturday Night Live Weekend Update Майкл Че пошутил, что президент США Джо Байден каждый день ходит на работу с энцефалопатией (CTE) — нейродегенеративным заболеванием, как правило, возникающим вследствие травмы головы (болезнь также называют энцефалопатией боксеров). Об этом пишет Daily Mail.

«Как вы думаете, будет ли [Байден] заботиться о том, чтобы позволять железнодорожникам взять отпуск по болезни, если он каждый день появляется на работе с тотальной энцефалопатией?» — заявил Че. Так он прокомментировал решение Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников.

Были опасения, что железнодорожная забастовка могла заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы. Подписанный закон, как отмечает Daily Mail, грозит тем, что работники этой отрасли лишатся выплат на больничном.