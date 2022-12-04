Блинкен высказался о перспективах решения ближневосточной проблемы

Госдеп США: двухгосударственное решение ближневосточной проблемы кажется отдаленным

Перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на основе двухгосударственного принципа в настоящее время кажутся отдаленными, однако Вашингтон по-прежнему нацелен на него, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, пишет ТАСС.

По его словам, все, что «отдаляет от сосуществования двух государств», наносит вред Израилю в долгосрочной перспективе. «Мы знаем, что в настоящее время перспективы двухгосударственного решения кажутся отдаленными. И это, возможно, преуменьшение. Но мы привержены тому, чтобы сохранить надежду на горизонте», — высказал он позицию администрации президента США Джо Байдена.

В Госдепе уточнили, что Вашингтон выступает против любых действий, «подрывающих перспективы двухгосударственного решения, включая расширение поселений, шаги по аннексии Западного берега». По мнению дипломата, нормализация между Израилем и его соседями имеет преимущества. При этом, по словам госсекретаря, «она не является заменой построению мира между израильтянами и палестинцами».

В начале августа Израиль провел операцию «Рассвет» против радикального палестинского движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.