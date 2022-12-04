В бундестаге раскритиковали правительство Германии за вмешательство в дела Ирана

Депутат бундестага Крупалла призвал ФРГ не вмешиваться во внутренние дела других стран

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла прокомментировал критику властей страны в адрес Ирана, отметив, что народ исламской республики в праве сам выбирать правительство, а также призвав ФРГ не вмешиваться во внутренние дела других государств, сообщает газета Welt.

«Иранский народ должен сам решать, с каким правительством он хочет жить. Германия не должна поддерживать смену режима. Правильная внешняя политика направлена на то, чтобы мы не вмешивались во внутренние дела других стран, но поддерживали хорошие отношения со всеми правительствами», — заявил депутат бундестага.

Политик подчеркнул, что Берлину не следует силой навязывать кому-либо свои собственные взгляды и ценности.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси захотел пересмотреть ряд положений конституции, принятой в 1979 году. Он отметил, что конституция Ирана построена таким образом, что предусматривает выход в случае возникшего тупика.