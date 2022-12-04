В Иране на фоне протестов захотели пересмотреть положения конституции 1979 года
Президент Ирана заявил о возможности пересмотреть ряд положений конституции 1979 года
Президент Ирана Эбрахим Раиси захотел пересмотреть ряд положений конституции, принятой в 1979 году. О такой возможности лидер заявил в эфире телеканала Al Hadath на фоне непрекращающихся два с половиной месяца акций протеста в городах страны.
Он отметил, что конституция Ирана построена таким образом, что предусматривает выход в случаев возникшего тупика.
«При реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы», — сказал Раиси.
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Ранее генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил об упразднении полиции нравов на фоне протестов.
По сведениям издания The Guardian, помимо этого, в стране могут пересмотреть правила ношения хиджаба.
По последним данным, в ходе многомесячных протестов в Иране погибли не менее 300 человек.