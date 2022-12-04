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20:32, 4 декабря 2022Мир

В Иране на фоне протестов захотели пересмотреть положения конституции 1979 года

Президент Ирана заявил о возможности пересмотреть ряд положений конституции 1979 года

Фото: APAimages / Legion-media.ru

Президент Ирана Эбрахим Раиси захотел пересмотреть ряд положений конституции, принятой в 1979 году. О такой возможности лидер заявил в эфире телеканала Al Hadath на фоне непрекращающихся два с половиной месяца акций протеста в городах страны.

Он отметил, что конституция Ирана построена таким образом, что предусматривает выход в случаев возникшего тупика.

«При реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы», — сказал Раиси.

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Ранее генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил об упразднении полиции нравов на фоне протестов.

По сведениям издания The Guardian, помимо этого, в стране могут пересмотреть правила ношения хиджаба.

По последним данным, в ходе многомесячных протестов в Иране погибли не менее 300 человек.

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Анна Щербакова
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