Экс-замглавы ВМС Кропси заявил об отказе стран следовать курсу США в отношении РФ и КНР

Политика западноевропейских союзников США в отношении украинского конфликта и сдерживания Китая противоречит интересам США. На отказ союзников подчиняться и следовать избранному курсу посетовал бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.

«Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники. (...) Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу», — написал он.

По словам Кропси, страны Западной Европы во многом способствовали эскалации на Украине и, кроме того, желают более тесного сотрудничества с Китаем, как раз когда его мощь достигают пика. Так, например, указал Кропси, Соединенное Королевство не может в данный момент оказать никакой помощи, и новое правительство страны в ближайшие годы сократит расходы на оборону. Канцлер казначейства Джереми Хант, в свою очередь, известен откровенно прокитайскими воззрениями. Между тем Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США.

В связи с этим автор приходит к выводу, что Соединенным Штатам не мешало бы рассмотреть способы, с помощью которых они могут интегрировать Восточную Европу в свою политику в отношении Китая. Наиболее очевидным шагом было бы ускорение оборонно-промышленного сотрудничества.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что украинский кризис сильнее отражается на Европейском союзе, нежели на США. По его словам, США являются экспортером энергоресурсов. ЕС же между тем страдает от высоких счетов.