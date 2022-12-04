Задержан подозреваемый в убийстве 30-летней женщины в Москве

Прокуратура сообщила о задержании экс-мужа 30-летней женщины, застреленной в Москве

Задержан экс-муж 30-летней жительницы Москвы, тело которой обнаружили с огнестрельным ранением на заднем сиденье иномарки, брошенной на улице Вешняковская на востоке города. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве заверили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемый признался в совершении убийства, передает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала Mash, жертвой мужчины оказалась волонтер Вероника Казик. В день трагедии она позвонила домой и сказала, что придет через пять минут, однако не вернулась.

В квартире задержанного 65-летнего бывшего мужа Казик нашли револьвер. Предположительно, из него женщина и была застрелена.

Об убийстве 30-летней жительницы Москвы стало известно 4 декабря. Ее тело с огнестрельным ранением заметили в припаркованной машине у храма на востоке столицы. Труп находился в автомобиле около суток.