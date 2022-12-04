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14:26, 4 декабря 2022Силовые структуры

Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в машине возле храма в Москве

Прокуратура сообщила об обнаружении тела женщины с огнестрелом в машине на востоке Москвы

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением головы нашли на заднем сидении машины, припаркованной на улице Вешняковской на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

После обнаружения трупа сотрудники прокуратуры организовали проверку. Как пишет РЕН ТВ, автомобиль находился возле храма.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлена красная иномарка Peugeot.

Кроме того, в московском главке главке МВД сообщили, что оперативники начали проводить работу на месте обнаружения тела женщины.

Ранее сообщалось, что в Мурманске нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями в сгоревшей квартире.

По предварительной версии, неизвестный вонзил нож в шею потерпевшей и в спину потерпевшего. Жертвы снимали эту квартиру.

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Анна Щербакова
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