В ДНР собрались принять новую конституцию до конца года

Народный совет ДНР намерен принять новую конституцию до конца 2022 года

Власти Донецкой народной республики (ДНР) собрались принять новую конституцию до конца 2022 года, ее проект почти готов. Об этом сообщил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка в своем Telegram.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», — написал он.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали о крупных потерях украинских военных. Так, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 солдат, поражены также две самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня «Град», четыре танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники.

ДНР, а также Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в регионах с 23 по 27 сентября.