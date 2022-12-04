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12:15, 4 декабря 2022Россия

В ДНР рассказали о новых потерях ВСУ в боях

В НМ ДНР сообщили, что ВСУ потеряли в боях более 60 военных за минувшие сутки

Фото: Roman Chop / AP

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 солдат в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным НМ ДНР, поражены также две самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град», четыре танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также три полевых точки управления беспилотными летательными аппаратами.

ВСУ направили на объекты ДНР 143 боеприпаса, включая американские противорадиолокационные ракеты AGM-88, а также артиллерийские снаряды, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, и 120-миллиметровые мины. Уточняется, что огонь велся по десяти селам и городам ДНР. В итоге четыре мирных жителя были ранены, еще повреждены 14 домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее появились данные о проведении российскими войсками совместно с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» постепенной зачистки города Артемовска в ДНР. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что войска держат позиции и хорошо проявляют себя в бою.

Кроме того, стало известно о провальной контратаке ВСУ на артемовском направлении. Подразделения 53-й ОМБР ВСУ попытались контратаковать в районе Опытного, но в итоге понесли большие потери.

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Варвара Кошечкина
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