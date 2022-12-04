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11:31, 4 декабря 2022Россия

Стало известно о провальной контратаке ВСУ на артемовском направлении

Стало известно о больших потерях ВСУ на артемовском направлении после контратаки

Фото: Bernat Armangue / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате провальной контратаки понесли большие потери на артемовском участке подразделения 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) республики. Об этом сообщает Telegram-канал MilitaryMaps Z.

«На бахмутском (артемовском) участке подразделения 53-й ОМБР ВСУ попытались контратаковать в районе Опытного, но в итоге понесли большие потери», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о проведении Вооруженными силами (ВС) России совместно с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» постепенной зачистки города Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что войска держат позиции и хорошо проявляют себя в бою. Он призвал не верить дезинформации с стороны Украины и опираться лишь на проверенные источники.

28 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что союзные силы успешно развивают наступление в окрестностях Артемовска. При этом он назвал ситуацию по городу сложной. Также сообщалось об освобождении населенного пункта Озаряновка, который находится южнее Артемовска.

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Кристина Есикова
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