Минобороны России заявило о поражении пункта дислокации украинских военных в ДНР

Войска России поразили пункт временной дислокации формирования украинских военных около населенного пункта Диброва, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования», — сказал он.

Кроме того, Конашенков сообщил о ликвидации двух противорадиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районе населенных пунктов Григоровка и Марково ДНР. Также был уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил в окрестностях села Новоалександровка Запорожской области.

Помимо этого, стало известно о перехвате пяти снарядов реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Отмечается, что это произошло вблизи села Краснореченское в Луганской народной республике (ЛНР), а также около Долины и Сладкой Балки в Запорожской области.