Российские военные перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

В Минобороны заявили, что ВС РФ перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Российские военные перехватили пять снарядов реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что это произошло вблизи села Краснореченское в ЛНР, а также около Долины и Сладкой Балки в Запорожской области. Помимо этого, военные сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Складовска в Херсонской области и села Украинка в Запорожской области.

Ранее стало известно, что российские войска поразили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ЛНР, ДНР и под Харьковом. Помимо этого, истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Украины в районе Красноармейска в ДНР.

В субботу, 3 декабря, в Минобороны также сообщили, что военные России перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» на территории ДНР и ЛНР. В частности, объекты были замечены вблизи Попасной и Лисичанска.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.