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14:44, 4 декабря 2022Россия

Российские военные уничтожили украинский Су-25 в ДНР

В Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили украинский Су-25 в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска в ДНР. На данный момент подробностей об экипаже не приводится.

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Российские военные также перехватили пять снарядов реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» и сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В Минобороны также заявили, что еще войска поразили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ЛНР, ДНР и под Харьковом.

В субботу, 3 декабря, российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Как отмечал Конашенков, вертолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе села Селидово в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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