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14:48, 4 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о девяти сбитых беспилотниках ВСУ в ЛНР, ДНР и под Харьковом

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили девять БПЛА в ЛНР, ДНР и под Харьковом
СюжетМинобороны:

Фото: Roman Chop / Reuters

Российские войска сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ЛНР, ДНР и под Харьковом. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО ликвидировали беспилотники Украины в районе сел Житловка, Краснореченское и Гончаровка в ЛНР. Помимо этого, еще несколько БПЛА были сбиты вблизи Старомайорского, Кирилловки, Никольского, Новотроицкого, Благовещенки в ДНР и около села Ягодное в Харьковской области.

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Ранее истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Украины в районе Красноармейска в ДНР. Помимо этого, российские военные перехватили пять снарядов реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» и сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

В субботу, 3 декабря, российские военные доложили о десяти сбитых беспилотниках ВСУ на территории ЛНР и ДНР. Как отмечал Конашенков, беспилотные летательные аппараты были сбиты средствами ПВО вблизи Голиково в ЛНР, Песков, Кирилловки, Никольского, Новотроицкого, Егорьевки и Ольгинки в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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