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14:28, 3 декабря 2022Россия

Российские военные доложили о 10 сбитых беспилотниках ВСУ в ЛНР и ДНР

В Минобороны заявили, что средства ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в ЛНР и ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные доложили о десяти сбитых беспилотниках ВСУ на территории ЛНР и ДНР. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты средствами ПВО вблизи Голиково в ЛНР, Песков, Кирилловки, Никольского, Новотроицкого, Егорьевки и Ольгинки в ДНР.

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В Минобороны также сообщили, что военные России перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» на территории ДНР и ЛНР. В частности, объекты были замечены вблизи Попасной и Лисичанска.

Ранее также стало известно, что российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Как отмечал Конашенков, вертолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе села Селидово в ДНР. При этом подробностей произошедшего и информации об экипаже официальный представитель Минобороны не привел.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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