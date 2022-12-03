Российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и ЛНР

Российские военные перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» на территории ДНР и ЛНР. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметил Конашенков, реактивные снаряды обеих РСЗО были перехвачены вблизи Попасной и Лисичанска в ЛНР. Помимо этого, российские военные разбили снаряды в Новопетриковке и Волновахе в ДНР.

Помимо этого, российские военные доложили о десяти сбитых беспилотниках ВСУ. В Минобороны рассказали, что беспилотные летательные аппараты были поражены средствами ПВО вблизи Голиково в ЛНР, Песков, Кирилловки, Никольского, Новотроицкого, Егорьевки и Ольгинки в ДНР.

Ранее также стало известно, что российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Как отмечал Конашенков, вертолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе села Селидово в ДНР. При этом подробностей произошедшего и информации об экипаже официальный представитель Минобороны не привел.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.