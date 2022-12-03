ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

В Минобороны России заявили, что уничтожен украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, вертолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе села Селидово в ДНР. При этом подробностей произошедшего и информации об экипаже не приводятся.

Помимо этого, российские военные доложили о десяти сбитых беспилотниках ВСУ. Как отметил Конашенков, беспилотные летательные аппараты были поражены средствами ПВО вблизи населенных пунктов Голиково в ЛНР, Песков, Кирилловки, Никольского, Новотроицкого, Егорьевки и Ольгинки в ДНР.

В Минобороны также сообщили, что военные России перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» на территории ДНР и ЛНР. В частности, объекты были замечены вблизи Попасной и Лисичанска.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.