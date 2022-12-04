Украинка устроила драку в центре для беженцев в Германии

Bild: украинка подралась с сотрудниками приюта в Мюнхене из-за запрещенного удлинителя

20-летняя украинская беженка устроила драку с сотрудниками приюта для временного проживания мигрантов в Мюнхене из-за запрещенного удлинителя. Об этом пишет Bild.

По словам девушки, в день инцидента ей необходимо было подключиться к онлайн-семинару, но в помещении, предназначенном для занятий, не работал интернет. Тогда студентка юридического факультета решила протянуть удлинитель в свою комнату на случай, если ее компьютер начнет разряжаться.

Украинка вспомнила, что внезапно в ее комнату вошли сотрудники службы безопасности. Женщина потянулась к ней, чтобы отобрать провод, но беженка крикнула: «Стоп, это мое», положила зарядку на кровать и легла сверху.

Тогда в комнату зашла другая сотрудница, схватила ее за руку, после чего началась «драка». Девушка утверждает, что она сопротивлялась и кричала о помощи, но даже директор приюта «не взял ее под свою защиту». Беженка отметила, что получила легкие повреждения руки и плеча, а также «душевную» травму.

В газете отмечается, что использование удлинителей нарушает правила пожарной безопасности, установленные в центре.

Ранее Daily Mirror писало о беженке и ее 12-летней дочери, которых поместили в хостел в Британии. По истечении шестимесячного срока действия программы «Дома для Украины» мать и дочь переехали в аварийный дом. По данным гражданки Украины, из-за плохих жизненных условий ребенок заболел. «Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — пожаловалась украинка.