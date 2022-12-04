В Германии заявили о рекордном числе беженцев

Welt am Sonntag: Германия в этом году примет рекордные 1,2 миллиона беженцев

Германия в этом году примет рекордное количество беженцев — 1,2 миллиона человек. Это больше, чем на пике миграционного кризиса в 2015 году. Об этом сообщает газета Welt am Soontag.

Из Украины в Германию прибыли более миллиона человек. Кроме того, до конца октября поступило 181 612 запросов о предоставлении убежища от граждан Сирии, Афганистана, Турции, Ирака. В федеральных землях нарастает беспокойство по этому поводу. Главы МВД Саксонии Армин Шустер и глава МВД Баварии Йоахим Херман полагают, что земли достигли предела.

Херман также обвинил власти ФРГ в стимулировании притока мигрантов повышением соцвыплат. При этом по данным МВД страны, власти выделили землям 3,5 миллиарда евро землям и коммунам для приема и размещения мигрантов.

Ранее глава фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер предрек Германии новый миграционный кризис. Он объяснил, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры на Украине, из-за чего люди переезжают в страны ЕС.

В конце ноября сообщалось, что жители Германии расхотели помогать Киеву, и это желание ослабевает прямо пропорционально тому количеству беженцев, что сейчас прибывают из Украины. Гостеприимство немцев ослабевает по мере того, как приходит «осознание тяжести финансового и социального давления от приема мигрантов».