Глава фракции Европарламента Манфред Вебер: зимой в Германию хлынет новая волна беженцев

Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предположил, что нынешней зимой в Германию, как и во все остальные европейские страны, хлынет новая волна беженцев. Такое мнение он выразил в интервью газете Welt am Sonntag.

Таким образом, политик предрек Германии новый миграционный кризис зимой. Он объяснил, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры на Украине, из-за чего люди переезжают в страны ЕС. «Боюсь, что мы станем свидетелями драматичной зимы с точки зрения бегства [людей]», — полагает глава фракции Европарламента.

Помимо этого, политик заявил, что ФРГ не подготовлена к такому исходу событий. «Германия сейчас как во сне движется навстречу новому миграционному кризису», — заключил он.

Ранее политический аналитик Александр Асафов сообщил, что в Европе может произойти тяжелый миграционный кризис. Он предположил, что миграционный кризис из-за волны беженцев может быть тяжелее кризиса 2015 года. Такая проблема, в свою очередь, наложится на энергетические и экономические проблемы стран ЕС. «Вопрос миграции из Украины из-за холода и проблем с энергетикой остается открытым», — добавил специалист.

В конце ноября стало известно, что жители Германии расхотели помогать киевским властям и это желание ослабевает прямо пропорционально тому количеству беженцев, что сейчас прибывают из Украины. Гостеприимство немцев ослабевает по мере того, как приходит «осознание тяжести финансового и социального давления от приема мигрантов».