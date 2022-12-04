Разведка Греции устроила слежку за высокопоставленными военными

Documento: разведка Греции следила за руководством Вооруженных сил страны

Национальная служба разведки Греции (EYP) прослушивала телефоны министров, генеральных секретарей ведомств и советников министров, парламентариев, бывшего начальника полиции Греции, прокуроров, других государственных служащих, бизнесменов и телеведущих, а также следила за руководством вооруженных сил страны. Список тех, кто подвергся слежке, публикует газета Documento в воскресенье, 4 декабря.

Разведка, в частности, следила за начальником Генерального штаба национальной обороны Константиносом Флоросом, начальником Генштаба армии Хараламбосом Лалусисом и бывшим директором главного управления вооружений Тодорисом Лагиосом. По данным газеты, слежка велась по указанию премьер-министра Кириакоса Мицотакиса (указывается, что по закону он является политическим руководителем EYP).

Среди 11 человек, кого прослушивала EYP, есть депутат Европарламента Ева Кайли, член исполнительного комитета группы компаний Mytilineos Панайотис Канеллопулос, бывший генеральный директор Enterprise Greece Йоргос Филиопулос, а также известный журналист и издатель Йоргос Трагас (скончался в 2021-м). В списке также значится советник премьер-министра Яннис Зервакис.

Кроме того, еще 14 человек прослушивались не только со стороны EYP, но и с помощью шпионской программы Predator. Начальник Генштаба армии Хараламбос Лалусис отказался от комментариев.

Летом газета также писала, что спецслужбы Греции ведут слежку за гражданами под предлогом защиты национальной безопасности.