Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:55, 4 декабря 2022Путешествия

Россиянин пожил в бюджетном отеле ОАЭ и описал его фразой «был удивлен»

Автор блога 2х2trip отдохнул в бюджетном отеле ОАЭ и описал его фразой «был удивлен»

Фото: Ainur Kamaev / Unsplash

Российский тревел-блогер пожил в бюджетном отеле в ОАЭ и перечислил достоинства и недостатки гостиницы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге 2х2trip на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации описал отдых в трехзвездочном Nova Park Hotel в Шардже фразой «был удивлен». «Заселили за пять минут. Персонал немного говорит на русском. При встрече нам преподнесли по стакану холодного апельсинового сока, что было очень кстати», — заявил молодой человек.

По словам россиянина, номера в отеле состоят из четырех помещений — ванной комнаты, кухни, холла и спальни. В каждом номере присутствует холодильник, фен, гладильная доска с утюгом, чайник, телевизор и кондиционер. «Конечно, мы не ожидали, что номер бюджетного отеля будет таким просторным, да еще и с дополнительными опциями (утюг), которые даже в некоторых пятизвездочных отелях платные, — отметил турист. — Да, мебель в номерах не новая и не современная, но все работает, в номерах очень чисто, белье и полотенца белоснежные».

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Также для постояльцев доступен фитнес-центр, бассейн и ресторан. Среди минусов путешественник выделил отсутствие приотельной территории, скромный внешней вид здания и старую мебель.

Ранее эксперты АТОР подсказали россиянам способ сэкономить на перелетах в ОАЭ зимой. Стоимость билетов по блочным тарифам фиксированная и в абсолютном большинстве случаев значительно ниже, чем билеты из прямой продажи, в связи с чем туристам выгодно приобретать проездные документы через туроператоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило об успехах в районе Артемовска
В дом блогера с Украины швырнули коктейлем Молотова в Латвии
«Дождь» захотел перебраться из Латвии в Грузию после скандала с ведущим
Бывший тренер «Спартака» назвал преимущество футбола в США над российским
Россиянин пожил в бюджетном отеле ОАЭ и описал его фразой «был удивлен»
Раскрыты подробности о семье убившей 6-летнего брата школьницы из Подмосковья
Три человека пострадали при взрыве матраса в подмосковной квартире
Российские военные освободили серую зону под Кременной
Разведчик рассказал об отступлении военного ВСУ без ноги
Комитет ОПЕК+ рекомендовал и дальше сокращать добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.