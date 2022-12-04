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12:05, 4 декабря 2022Экономика

В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО

В Европарламенте призвали подать жалобу в ВТО на фоне закона США по борьбе с инфляцией

Фото: Shutterstock

Председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал Европейский союз (ЕС) подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне закона США по борьбе с инфляцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я исхожу из того, что на переговорах между ЕС и США не удастся согласовать и небольших изменений в реализации IRA (Акт о снижении инфляции, The Inflation Reduction Act — прим. «Ленты.ру»). Базовая структура IRA сохранится. В этой связи я считаю необходимым, чтобы ЕС быстро в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — заявил он. По его словам, европейская сторона получит ясность в том, что действия Вашингтона несовместимы с нормами ВТО.

Как утверждает Ланге, Евросоюз должен усилить поддержку своей промышленности и изучить, можно ли и как уменьшить стоимость энергоносителей для данной сферы. Кроме того, Евродепутат Маркус Фербер призвал ЕС ответить США на принятие IRA. Он отметил, что акт значительно осложняет трансатлантические отношения.

Ранее комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон бойкотировал проходящий в США саммит по вопросам торговли и технологий и отказался от поездки, так как американская сторона не намерена уделять достаточного внимания европейским проблемам. Уточняется, что Евросоюз серьезно обеспокоен игнорированием интересов его представителей по действию закона о снижении инфляции.

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Кристина Есикова
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