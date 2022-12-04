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11:34, 4 декабря 2022Мир

В Иране казнили четырех человек за сотрудничество с Израилем

IRNA: четырех иранцев казнили за сотрудничество с израильской разведкой

Фото: Shutterstock

В Иране четырех человек казнили за сотрудничество с израильской разведкой. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на вердикт Верховного суда Исламской Республики.

Уточняется, что смертный приговор в отношении четырех граждан Ирана был приведен в исполнение в воскресенье утром.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Мехр», еще три человека получили от пяти до десяти лет лишения свободы. Их признали виновными в «совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия».

Верховный суд Ирана приговорил четырех человек к смертной казни 30 ноября. Они входили в состав преступной группировки, которая была связана с Израилем. Как утверждали иранские правоохранители, указанные граждане занимались похищением людей, в том числе иранских ученых, уничтожением частной и общественной собственности и другими преступлениями.

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Варвара Кошечкина
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