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23:44, 4 декабря 2022Бывший СССР

Кличко предупредил киевлян об опасности застрять в лифте

Кличко предупредил киевлян об опасности застрять в лифте из-за нехватки электричества
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: РИА Новости

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до планового отключения электроэнергии и предупредил об опасности застрять в кабине, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинские энергетики пообещали, что аварийные отключения со следующей недели прекратятся, а свет будут подавать по заранее определенному графику. Кличко напомнил, что с понедельника, 5 декабря, населенный пункт должен вернуться к стабилизационным отключениям по графику. «Могут возникать некоторые отклонения от графика для балансировки энергосистемы», — заявил он.

По словам руководителя города, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы таких отклонений было как можно меньше. Кличко напомнил о необходимости экономии электричества из-за его нехватки. «Также напоминаю жителям многоэтажек ради их же безопасности о необходимости не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме», — уточнил мэр. По его словам, не следует пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.

Ранее в украинском энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что в Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки.

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Марина Совина
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