В Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки

В ДТЭК заявили, что начнут подавать электричество в Киеве по два-три часа в сутки

В Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки. Об этом заявили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК, передает РИА Новости.

В компании объяснили, что по требованию «Укрэнерго» должны снизить 60 процентов мощностей потребления электроэнергии в Киеве. «Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки», — подчеркнули в ДТЭК.

Там также отмечают, что на обеспечение электричеством критической инфраструктуры, такой как больницы и тепловые пункты, уходит 58 процентов электроэнергии, оставшейся после снижения потребления. Остальные 42 процента расходуются на бытовых потребителей.

Ранее сообщалось, что на Украине вновь начал расти дефицит электроэнергии. По этой причине во всех областях страны вводят аварийные отключения электричества.