Канцлер Германии решил понять Путина и стал читать книги о нем

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц изучает характер и логику Путина, читая книги о президенте РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц решил понять президента России Владимира Путина и стал читать книги о нем. Об этом сообщает газета Spiegel.

Отмечается, что Шольц изучает характер и логику мышления российского лидера, в том числе он ознакомился с работами европейских писателей о его внешней и внутренней политике, а также с написанной в июле 2021 года статьей самого Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — говорится в материале.

Шольц встречался с болгарским политологом и «экспертом по Путину» Иваном Крастевым, а также консультировался со своей предшественницей Ангелой Меркель.

2 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на Украине. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные подходы Москвы к проведению военной операции.

