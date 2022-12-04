«Известия»: солдаты батальона «Крым» заявили о бегстве боевиков ВСУ с поля боя

Солдаты батальона «Крым» отвоевали у украинских боевиков очередные позиции, продвинувшись на несколько километров вперед на запорожском направлении, при этом боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали с поля боя. Об этом бойцы батальона «Крым» рассказали «Известиям».

Российские военные отмечают низкий уровень боевого духа и неподобающее поведение ВСУ. «Они опять убежали и визжали, как девочки. Нет там мужчин», — заявил боец батальона с позывным Грин.

Корреспондент издания отметил, что ВСУ продолжают обстреливать старое место дислокации «Крыма». При этом самих украинцев теперь видно, как на ладони.

Ранее военный корреспондент издания Юрий Котенок показал кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины артиллеристами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса (АК) Луганской народной республики (ЛНР).