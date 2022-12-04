Военкор показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Соледаре

Военкор Котенок показал кадры уничтожения позиций ВСУ артиллеристами НМ ЛНР в Соледаре

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины артиллеристами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса (АК) Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледар и Артемовск наиболее горячими и болезненными участками фронта для украинской армии.