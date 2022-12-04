Маск заявил о «деэскалации» войны с Apple

Блумберг: Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в Twitter

Новый владелец Twitter, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces заявил о возобновлении компанией Apple размещения рекламы в соцсети. Об этом сообщает Bloomberg.

«Илон Маск сказал, что Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира», — цитирует бизнесмена агентство.

Маск напомнил, что Apple является крупнейшим рекламодателем Twitter.

Ранее Маск рассказал об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter. По его словам, компания также угрожает удалить соцсеть из магазина приложений App Store. «Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — сообщил предприниматель.