Маск предложил пользователям Twitter помиловать Ассанжа и Сноудена

Илон Маск опубликовал в Twitter опрос с предложением помиловать Ассанжа и Сноудена

Новый владелец Twitter, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поинтересовался у пользователей соцсети, стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Об этом он написал в своем аккаунте, опубликовав соответствующий опрос.

На вопрос можно ответить «да» или «нет».

Маск заявил, что обещал провести этот опрос, но уточнил, что не высказывает при этом своего собственного мнения.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов и параллельно попросил политического убежища в нескольких десятках стран, в том числе в России, где в итоге и получил разрешение на пребывание. 2 декабря стало известно, что он получил российский паспорт и принял присягу.

Дело против Джулиана Ассанжа было возбуждено после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне. 17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения.