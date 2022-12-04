В Британии призвали медиков отказаться от забастовок «назло» Путину

Британский политик Захави призвал медиков прекратить забастовки «назло» Путину

Председатель британской Консервативной партии Надхим Захави выступил с призывом к устроившим забастовки медикам отказаться протестовать и требовать увеличения заработных плат, сделав это «назло» российскому президенту Владимиру Путину, сообщает издание Independent.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — заявил он.

По мнению политика, проходящие перед Рождеством забастовки показывают, что жители страны разобщены. Захави отметил необходимость британцев сплотиться против России.

Протестующие, в свою очередь, возмутились его риторикой, пояснив, что он не вправе использовать тему ситуации на Украине в качестве объяснения необходимости снижения зарплат работников Национальной службы здравоохранения.

Ранее украинские десантники, взятые в плен российскими военными, рассказали, что проходили обучение в Великобритании. По их словам, программа была рассчитана на 20 дней.