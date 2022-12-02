Украинские десантники рассказали о пройденном в Великобритании обучении

Пленные десантники ВСУ рассказали, что их обучали в Великобритании

Украинские десантники, взятые в плен российскими военными, рассказали, что проходили обучение в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

«На 20 дней отправили. (...) Программа лайтовая: как пехота — двойками-тройками побегать, вывезли на три дня один раз в лес: нас окружали, мы оборонялись», — приводит агентство слова одного из военных. По его словам, десантники в Великобритании также проходили обучение в городских условиях.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что Великобритания обучала старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) работать с беспилотниками на своей базе. Обучение, как утверждалось, проходило в сентябре текущего года. Его в том числе проходили специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения.

В конце ноября в Генштабе Украины сообщили, что подготовку за рубежом прошли свыше 14 тысяч бойцов ВСУ. Отмечалось, что базовую подготовку в соседних странах прошли 7600 военных страны, а еще 2900 на тот момент продолжали обучение.

