Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 3 ноября 2022Бывший СССР

Офицеров ВСУ обучали работе с беспилотниками на базе в Великобритании в сентябре

ТАСС: офицеров ВСУ обучали работе с беспилотниками на базе в Великобритании в сентябре

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали работе с беспилотниками на базе в Великобритании. Об этом стало известно ТАСС от информированного источника.

Отмечается, что обучение проходило в сентябре 2022 года на одной из военно-морских баз Великобритании. В числе украинских военных были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения. Обучение длилось две недели.

По словам собеседника агентства, акцент в обучении был сделан на использование современных беспилотников британского производства.

Ранее издание The New York Times сообщило, что около 100 зенитчиков из Украины заканчивают обучение у норвежских инструкторов. Их учат работе на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) NASAMS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Херсоне допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра
Минобороны объявило о возвращении в Россию с Украины 107 военнопленных
Узбекистан и Киргизия подписали договор по нескольким участкам границы
Mercedes возглавил список нарушающих правила парковки элитных авто
Банк Англии рекордно поднял ключевую ставку для борьбы с ростом цен
Вучич обвинил мир в укрывательстве виновного в подрыве «Северного потока»
Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропаганды
Виновника смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве отправили в СИЗО
Евросоюз снизил темпы закачки газа в хранилища
Парламент Украины лишил полномочий двух депутатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.