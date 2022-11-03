Офицеров ВСУ обучали работе с беспилотниками на базе в Великобритании в сентябре

ТАСС: офицеров ВСУ обучали работе с беспилотниками на базе в Великобритании в сентябре

Старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали работе с беспилотниками на базе в Великобритании. Об этом стало известно ТАСС от информированного источника.

Отмечается, что обучение проходило в сентябре 2022 года на одной из военно-морских баз Великобритании. В числе украинских военных были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения. Обучение длилось две недели.

По словам собеседника агентства, акцент в обучении был сделан на использование современных беспилотников британского производства.

Ранее издание The New York Times сообщило, что около 100 зенитчиков из Украины заканчивают обучение у норвежских инструкторов. Их учат работе на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) NASAMS.