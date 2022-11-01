В США заявили об окончании обучения украинских зенитчиков на ЗРК NASAMS

NYT: зенитчики ВСУ заканчивают обучение работе на норвежских ЗРК NASAMS в ФРГ

Около ста зенитчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивают обучение у норвежских инструкторов, которые учат их работе на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) NASAMS. Об окончании подготовки заявило издание The New York Times (NYT).

«Несколько десятков военнослужащих украинских ВВС в ФРГ завершают обучение использованию сложной системы NASAMS в преддверии доставки первых систем на Украину», — говорится в материале американского СМИ.

Сообщается, что украинские военные проходили обучение на протяжении двух недель, теперь они умеют обслуживать как сами зенитные системы, так и боеприпасы к ним.

Ранее стало известно, что США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также комплекс борьбы с беспилотниками VAMPIRE. «Две системы Украина получит в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже», — отметил представитель Пентагона.