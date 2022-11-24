Генштаб Украины заявил о подготовке бойцов ВСУ за границей

Генштаб Украины заявил, что более 14 тысяч военных ВСУ прошли подготовку за границей

Уже более 14 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку за границей, еще свыше 3 тысяч военных продолжают там находиться, утверждает замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Его слова приводит ТАСС.

На военных полигонах стран-партнеров Киева проводятся мероприятия по подготовке подразделений ВСУ. Громов уточнил, что занятия по обращению с военной техникой уже прошли около 6700 военных ВСУ. К этому моменту известно о подготовке еще 300 бойцов. Громов также заявил, что базовая подготовка на территориях соседних стран уже завершена 7600 украинскими военными, сейчас на данном направлении все еще остаются 2900 бойцов.

Ранее в Камбодже заявили о намерении учить украинских военных саперному делу. Премьер-министр страны заверил, что направит на территорию Польши в координации с властями Японии саперов для дальнейшей подготовки солдат ВСУ навыкам разминирования.

В ноябре также стало известно, что более десятка тысяч украинских военных начнет учить Европейский союз. ЕС подготовит 15 тысяч солдат ВСУ в рамках миссии EUMAM Ukraine, им также будут выданы необходимые боеприпасы. На это выделили 16 миллионов евро.