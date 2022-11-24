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19:16, 24 ноября 2022Бывший СССР

Генштаб Украины заявил о подготовке бойцов ВСУ за границей

Генштаб Украины заявил, что более 14 тысяч военных ВСУ прошли подготовку за границей

Фото: Chris Radburn / Reuters

Уже более 14 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку за границей, еще свыше 3 тысяч военных продолжают там находиться, утверждает замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Его слова приводит ТАСС.

На военных полигонах стран-партнеров Киева проводятся мероприятия по подготовке подразделений ВСУ. Громов уточнил, что занятия по обращению с военной техникой уже прошли около 6700 военных ВСУ. К этому моменту известно о подготовке еще 300 бойцов. Громов также заявил, что базовая подготовка на территориях соседних стран уже завершена 7600 украинскими военными, сейчас на данном направлении все еще остаются 2900 бойцов.

Ранее в Камбодже заявили о намерении учить украинских военных саперному делу. Премьер-министр страны заверил, что направит на территорию Польши в координации с властями Японии саперов для дальнейшей подготовки солдат ВСУ навыкам разминирования.

В ноябре также стало известно, что более десятка тысяч украинских военных начнет учить Европейский союз. ЕС подготовит 15 тысяч солдат ВСУ в рамках миссии EUMAM Ukraine, им также будут выданы необходимые боеприпасы. На это выделили 16 миллионов евро.

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Варвара Кошечкина
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